"صورة رقمية لثراء بيئات المملكة الأحيائي" تبرز تفاصيلَها "الحياةُ الفطرية"

وأشار "الحياة الفطرية" إلى "8" أنواع من أسماك المياه العذبة، و"7" أنواع من البرمائيات، و"6500" نوع من اللافقاريات، و"499" نوعًا من الطيور، و"135" نوعًا من الزواحف، و"1248" نوعًا من الأسماك.