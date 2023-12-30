"صورة رقمية لثراء بيئات المملكة الأحيائي" تبرز تفاصيلَها "الحياةُ الفطرية"

تحت وسم #يوم_الحياة_الفطرية_الخليجي ، قدّم المركزُ الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صورةً رقميّة عن بيئات المملكة، وما تحمله من ثراء في الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي.
وأوضح المركز أنّ صورة التنوُّع الأحيائي في المملكة تتمثّل في "77 نوعًا من الثدييات البرية، و19 نوعًا من الثدييات البحرية"، و266 نوعًا من الشعب المرجانية".
وأشار "الحياة الفطرية" إلى "8" أنواع من أسماك المياه العذبة، و"7" أنواع من البرمائيات، و"6500" نوع من اللافقاريات، و"499" نوعًا من الطيور، و"135" نوعًا من الزواحف، و"1248" نوعًا من الأسماك.