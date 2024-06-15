بنك البلاد يطلق مبادرة "هدية الحاج " لخدمة ضيوف الرحمن

في إطار التزام بنك البلاد بمسؤولياته المجتمعية والمشاركة في دعم جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، أطلق بنك البلاد مبادرة " هدية الحاج" لخدمة الحجاج خلال موسم حج 1445هـ - 2024م، وتتضمن المبادرة التي ستقام لعدة أيام انطلاقاً من فرع البلاد في مطار الملك عبدالعزيز وحتى محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، وصولاً للحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وصعيد عرفات الطاهر، لتصل الى مشعر منى وتستمر خلال أيام التشريق، حيث سيشارك فريق البلاد التطوعي في توزيع المظلات الشمسية على حجاج بيت الله الحرام.