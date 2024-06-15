بنك البلاد يطلق مبادرة "هدية الحاج " لخدمة ضيوف الرحمن

في إطار التزام بنك البلاد بمسؤولياته المجتمعية والمشاركة في دعم جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، أطلق بنك البلاد مبادرة " هدية الحاج" لخدمة الحجاج خلال موسم حج 1445هـ - 2024م، وتتضمن المبادرة التي ستقام لعدة أيام انطلاقاً من فرع البلاد في مطار الملك عبدالعزيز وحتى محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، وصولاً للحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وصعيد عرفات الطاهر، لتصل الى مشعر منى وتستمر خلال أيام التشريق، حيث سيشارك فريق البلاد التطوعي في توزيع المظلات الشمسية على حجاج بيت الله الحرام.
تُعد مبادرة هدية الحاج إحدى أهم المبادرات ضمن برامج البنك للمسؤولية المجتمعية "البلادمبادرة" في إطار تنفيذ خطته الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع المالي في خدمة ضيوف الرحمن والحفاوة والترحيب بالحجاج.
الجدير بالذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامه بخدمة المجتمع تحت مظلة برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة والتي تتجاوز أكثر من 90 برنامج ومبادرة ذات أثر مجتمعي مستدام شملت كافة أنحاء المملكة، ومن المبادرات التي يفخر بها البنك تطبيق "فاذكروني" للأجهزة الذكية والذي يتجاوز عدد مستخدميه مليونين وخمسمائة ألف مُستخدم لخدمة مواقيت الصلاة واتجاهات القبلة والأدعية والأذكار ومناسك الحج والعمرة.