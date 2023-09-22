تركي اليحيى يرفع أسمى التهاني إلى القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

رفع رئيس مجلس إدارة شركة خزام العقارية وشركة رواسي العقارية رجل الأعمال د. تركي بن عبدالله اليحيى؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات، باسمه وباسم جميع منسوبي شركات خزام العقارية ورواسي العقارية، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة اليوم الوطني ال 93 للمملكة.
وقال اليحيى: "ذكرى توحيد المملكة يوم خالد في قلب وعقل كل سعودي ومناسبة عظيمة نسترجع معها معاني البسالة والصمود؛ لأنه اليوم الذي أعلن فيه للعالم عن قيام الدولة السعودية الموحدة التي تستشرف آفاق المستقبل والمضي بعون الله نحو آفاق المجد والسمو بكل الثقة والاطمئنان.
وأضاف: اليوم الوطني يُعبّر لنا كسعوديين عن الشيء الكثير، أمجادنا، إنجازاتنا، الاحتفاء برموزنا وقادتنا، اليوم الوطني هو يوم تاريخي يُشعرنا بالفخر والانتماء لهذا الوطن الغالي الذي تربينا وعشنا وتعلمنا وأكلنا وشربنا فيه، وكل ذلك بفضل الله تعالى أولاً وأخيراً، ثم فضل القيادة الرشيدة على مر العصور التي حرصت على أن نكون كسعوديين الأوائل في كل المحطات المُشرفة".
ودعا اليحيى المولى -عزّ وجلّ في علاه- أن يديم الله النعم على مملكتنا الحبيبة حكومة وشعبًا، عامًا بعد عام، مُعبّراً عن شكره وامتنانه لقيادتنا الحكيمة على كل جهودها لخدمة الوطن والمواطنين.