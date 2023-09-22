تركي اليحيى يرفع أسمى التهاني إلى القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

وأضاف: اليوم الوطني يُعبّر لنا كسعوديين عن الشيء الكثير، أمجادنا، إنجازاتنا، الاحتفاء برموزنا وقادتنا، اليوم الوطني هو يوم تاريخي يُشعرنا بالفخر والانتماء لهذا الوطن الغالي الذي تربينا وعشنا وتعلمنا وأكلنا وشربنا فيه، وكل ذلك بفضل الله تعالى أولاً وأخيراً، ثم فضل القيادة الرشيدة على مر العصور التي حرصت على أن نكون كسعوديين الأوائل في كل المحطات المُشرفة".