صور الأقمار الصناعية تُظهر انتشار السحب الخليط خاصة على المنطقة الغربية

وكانت تقارير مناخية قد كشفت عن توقعاتها بحالة ماطرة بمعظم المناطق؛ حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.