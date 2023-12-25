"مهرجان الإبل 8" يشهد 15 موقعًا لتأجير الخيام وفعاليات متنوعة وجاذبة

ويسعى المهرجان من إضفاء التفاعل المستمر، إلى صون التراث الحضاري والثقافي للمملكة في قلوب أبنائها والمحافظة على الموروث الشعبي، ودعم وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والترفيهية في المكان، حيث جاءت النسخة الثامنة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي تقام تحت شعار "عز لأهلها" لتؤكد أصالة هذا الموروث، وترسيخ الثقافة والتراث الوطني وتعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، ونشر العمق الحضاري للمملكة، بالإضافة إلى دعم الملاك وتشجيعهم على الاستمرارية في تربيتها، فضلاً عن إطلاع الجيل الجديد على هذا الموروث الرياضي، وتقوية روابطه وصِلاته، ليصبح المهرجان اليوم نقطة وعلامة واضحة تميز أبناء المملكة العربية السعودية.