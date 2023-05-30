صعقة جديدة لأسرة "طالب جازان": التقرير يؤكد تأثُّر خلايا الدماغ.. والمستشفيات ترفض استقباله

وتعود تفاصيل القضية المأساوية إلى صباح يوم الأربعاء الماضي؛ إذ كان الطالب "سطام"، الذي يدرس في المرحلة المتوسطة بالخضراء، قد تعرض لحادث صعق كهربائي؛ نُقل إثره للمستشفى، ودخل في غيبوبة نتيجة لذلك، وطالبت أسرته وقتها بفتح تحقيق في الواقعة محمِّلة المدرسة المسؤولية، وموضحة أن نقله للمستشفى بعد الحادثة كان جزءًا من السبب في تأزم الحالة، لافتة إلى أن شقيقه هو مَن نقله، وقد تعطلت المركبة في الطريق قبل الوصول للمستشفى؛ ما اضطر المارة إلى إنقاذ الموقف.