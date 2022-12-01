لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تستعرض شوط الفحل وإنتاجه

استعرضت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، في نسخته السابعة برئاسة الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس، شوط الفحل وإنتاجه في لون فئة المجاهيم والحمر.
جاء ذلك في أول أيام انطلاق فعاليات المهرجان الذي يقام تحت شعار "همة طويق".
وشهد الاستعراض مشاركة 12 منقية، وسط تفاعل جماهيري كبير؛ حيث تتميز هذه النسخة بقوة المتنافسين.
وقال المالك سعود الصخابرة: تشهد هذه المسابقة تنافسًا كبيرًا لقوة الحلال المشارك، منوهًا إلى جهود نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين في ظهور المهرجان بهذا المظهر المتميز الذي يعد بحق نجاحًا يفتخر به جميع ملاك الإبل ومحبيها، وكل من يعشق هذا الموروث.
وأشار المشارك محمد الدوسري، إلى أن مسابقة الفحل وإنتاجه تُعتبر من أقوى المنافسات التي تكشف المزارع المنتجة للفرديات.
وأضاف: على ذلك يحرص مربّو الإبل المنتجون للفرديات النوعية الاستعراض بها أمام الجماهير والمستثمرين في عالم الإبل؛ لكون المشاركة في هذه المسابقة "الفحل وإنتاجه" تشكّل علامة تجارية يستفيد منها الملاك في استقطاب المستثمرين في المجال.
وتستهدف مسابقة الفحل وإنتاجه تشجيع ملاك الإبل للحفاظ على سلالات الفحول المنتجة؛ لأهميتها لدى ملاك الإبل الذين يحرصون عليها من الناحية الاقتصادية والإنتاجية سواءً كان من "القعدان أو البكار".