لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تستعرض شوط الفحل وإنتاجه

وقال المالك سعود الصخابرة: تشهد هذه المسابقة تنافسًا كبيرًا لقوة الحلال المشارك، منوهًا إلى جهود نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين في ظهور المهرجان بهذا المظهر المتميز الذي يعد بحق نجاحًا يفتخر به جميع ملاك الإبل ومحبيها، وكل من يعشق هذا الموروث.