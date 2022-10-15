"العجمي": السعودية تعمل من أجل السِّلم العالمي وترفض أية محاولات لتسييس منظمة أوبك

وأوضح أن السعودية رفضت ما قالته الولايات المتحدة بأنها تنحاز للجانب الروسي، وأوضحت أن علاقاتها مع الولايات المتحدة علاقات أزلية، تقوم على المصالح المشتركة وفق احترام متبادل وسياسات واضحة.. وهي علاقات ممتدة منذ عام 1945. فالسعودية ترفض أية محاولات لتسييس منظمة أوبك؛ حتى لا تدخل في صراعات متعمقة، وتفقد الهدف الذي أُنشئت من أجله. فدول المنظمة هي التي تصدر القرارات، وتقوم عليها، ولا يحق لأي دولة أن تعمل منفردة عن دول المنظمة، بل في إطار المنظمة، وبالتوافق التام.