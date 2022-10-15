"العجمي": السعودية تعمل من أجل السِّلم العالمي وترفض أية محاولات لتسييس منظمة أوبك

أكد الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي، الدكتور فهيد بن سالم العجمي، أن السعودية تسير بخطى ثابتة إلى الأمام واضعة نصب عينيها الاتفاقيات واللوائح الدولية التي تُنظِّم العلاقات والتعاملات وفق مظلة الأمم المتحدة.
وأضاف: "لم تكن السعودية يومًا بعيدة عن تلك الاتفاقيات، بل تقوم عليها وتضع القوانين التي تتماشى معها وفق المواثيق والأنظمة الدولية داخل إطار منظمة الأمم المتحدة وقوانينها وأنظمتها المعروفة".
وأشار إلى أنه منذ قيام الحرب الروسية - الأوكرانية كانت السعودية محايدة في كل قراراتها، وكانت داعمة لقرارات منظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على سيادة الدول.
وقال: "قام ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بالتوسط لوقف تلك الحرب. وقد نتج من ذلك تبادُل الأسرى الذي تم برعاية سعودية، وبنجاح كبير. وما زالت السعودية تسعي لبذل مزيد من الجهد لوقف هذه الحرب".
وأكد أن "السعودية تعمل بسياسة واضحة، تقوم على المبادئ والقيم التي تحقق لها السيادة، شأنها شأن أي دولة تتبع لمنظمة الأمم المتحدة".
واستدرك: "وقد فوجئت السعودية بالاتهام الأمريكي بالوقوف إلى جانب روسيا؛ وذلك نسبة للقرار الصادر من منظمة الأوبك بخفض الإنتاج؛ وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة دعمًا لروسيا. فالسعودية ترفض كل الإملاءات الخارجية التي تصدر من أي جهة، ووضعت الخطوط العريضة وفق بيان صادر من وزارة الخارجية بأن قرار خفض الإنتاج صادر من جميع دول المنظمة حسب القوانين التي تنظم ذلك؛ فمنظمة الأوبك تقوم على سياسات واضحة وقوانين منظمة، من أهمها تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها، وضمان استقرار أسواق النفط من أجل تأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط من أجل المستهلكين".
وأوضح أن السعودية رفضت ما قالته الولايات المتحدة بأنها تنحاز للجانب الروسي، وأوضحت أن علاقاتها مع الولايات المتحدة علاقات أزلية، تقوم على المصالح المشتركة وفق احترام متبادل وسياسات واضحة.. وهي علاقات ممتدة منذ عام 1945. فالسعودية ترفض أية محاولات لتسييس منظمة أوبك؛ حتى لا تدخل في صراعات متعمقة، وتفقد الهدف الذي أُنشئت من أجله. فدول المنظمة هي التي تصدر القرارات، وتقوم عليها، ولا يحق لأي دولة أن تعمل منفردة عن دول المنظمة، بل في إطار المنظمة، وبالتوافق التام.
ولفت إلى أن "قرار خفض الإنتاج جاء من خلال اجتماع المنظمة دون انفراد. فالمنظمة تعمل من خلال قوانين ونُظم ولوائح منذ إنشائها، والسياسات تختلف وفق المصالح التي تكون بين الدول؛ لهذا نرى الكثير من التكتلات التي تدعم بعضها وفق مصالحها إلا أن قيادة هذه البلاد تقوم على مبادئ وقيم وفق القوانين الدولية التي تُنظِّمها؛ لهذا ترى السعودية تعمل جاهدة من أجل السلم العالمي، وتبذل جهدها في ذلك. وهناك الكثير من الشواهد التي تدل على ذلك".