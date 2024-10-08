فتح باب التسجيل لحضور الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الراغبين في حضور الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، إلى المبادرة للتسجيل؛ حيث يعد الملتقى منصة عالمية للحوار في هذا القطاع الحيوي والمهم، ويناقش أبعاد وأبرز التحديات حولها، وكذلك العديد من النقاط الأخرى المهمة التي تمس هذا المجال.
ويمكن التسجيل لحضور الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية من خلال الرابط
ويهدف الملتقى؛ الذي سيقام يومي 28 و29 أكتوبر 2024م في العاصمة الرياض، ويشارك فيه نخبة من قادة التغيير والخبراء والجهات الحكومية والخاصة من دول العالم، إلى تسليط الضوء على التحديات والتطورات في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويقدم مجموعة من الرؤى القيّمة والتحليلات المتخصّصة وورش العمل وعددًا من الفعاليات المصاحبة.
ويشهد الملتقى العديد من الجلسات الحوارية الثرية والنقاشات حول مستقبل المسؤولية الاجتماعية، فيما يعتبر التسجيل فرصة للانضمام إلى هذا الحدث المهم إقليميًا وعالميًا؛ حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي العام بقضايا المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع المبادرات المجتمعية؛ التي من شأنها تحسين جودة الحياة، وترسيخ التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية والإسهام في المنفعة العامة.
ويتيح الملتقى فرصة الالتقاء بين جميع الأطراف ذات العلاقة، ومشاركة التجارب المتميزة وقصص النجاح عبر الجلسات الحوارية وورش العمل والمعرض المُصاحب، ونقل المعرفة وفق أفضل الممارسات الدولية، كما أنه يجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم ومن القطاعين العام والخاص وغير الربحي؛ لتبادل الخبرات والمعارف حول أحدث التطورات في المجال، وبحث سبل تعزيز دور كافة الأطراف المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.
كما سيعمل الملتقى، من خلال جلساته المختلفة، على تسليط الضوء على التحديات والفرص الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية عالميًا مع وضع استراتيجيات للتعامل معها، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشجع كذلك على الابتكار في المجال وتطوير حلول مبتكرة للتحديات مع تطوير أدوات ووسائل لقياس الأثر الاجتماعي والبيئي للمبادرات والبرامج؛ التي تهدف إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية عالميًا بشكل إيجابي وملموس.
وسيركز الملتقى على فهم القيمة المضافة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتواؤمها مع استراتيجيات الأعمال والأدوار المختلفة لها، وبناء شبكة من الخبراء في المسؤولية الاجتماعية؛ لمشاركة أفضل الممارسات ورصد التحديات المشتركة وحلها