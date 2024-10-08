فتح باب التسجيل لحضور الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية

ويشهد الملتقى العديد من الجلسات الحوارية الثرية والنقاشات حول مستقبل المسؤولية الاجتماعية، فيما يعتبر التسجيل فرصة للانضمام إلى هذا الحدث المهم إقليميًا وعالميًا؛ حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي العام بقضايا المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع المبادرات المجتمعية؛ التي من شأنها تحسين جودة الحياة، وترسيخ التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية والإسهام في المنفعة العامة.