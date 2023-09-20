أمانة جدة تكمل استعدادها للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 93

أعلنت أمانة محافظة جدة عن اكتمال استعدادها للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 93 "نحلم ونحقق"، عبر إقامتها سلسلة من الفعاليات التي تستهدف كل الفئات العمرية.
وأوضحت الأمانة أنها ستُطلق ثلاث فعاليات، غدًا الخميس، تتضمّن عروضًا ثلاثية الأبعاد بهوية اليوم الوطني 93، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، في كل من بوابتي طريق المدينة الغربية والشرقية، وميدان النورس.
كما ستضيء أمانة جدة في اليوم نفسه، كلًا من مبنى الأمانة الرئيسي، وبلديتي طيبة وأبحر الفرعيتين، وميادين "الكرة الأرضية والقناديل والنواة والتحلية والأمير عبدالمجيد" وشارع السلام والكورنيش الأوسط، باللون الأخضر طيلة ثلاثة أيام، إضافة إلى جدارية رسم تعبيرية عن الوطن في ميدان خادم الحرمين الشريفين "سارية العلم".
ويشهد ممشى اليمامة يوم الجمعة المقبل استعراض فرسان بالخيول حاملين الراية السعودية وبالزي السعودي، لمدة يومين، مع تركيب إضاءات تفاعلية في مسار الخيل على الميدان، فضلًا عن رفع العلم السعودي في الشوارع والطرق الرئيسية لمدة ثلاثة أيام.
وفي اليوم نفسه، يستقبل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة، الأهالي للاستمتاع بالفنون الشعبية المتنوعة، إلى جانب فرقة أطفال وألعاب تفاعلية ومسابقات وهدايا في مسرح الطفل بالمركز.
وتستمر فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 93 ليوم السبت المقبل، حيث تشهد حديقة الأمير ماجد مشاركة فرقة للفنون الشعبية، ومسرح للطفل يتضمن فرقة للأطفال وألعاب تفاعلية ومسابقات وهدايا.
كما أطلقت الأمانة مبادرة زراعة 93 شتلة في 18 موقعًا بالتزامن مع اليوم الوطني، ضمن جهودها في تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، فيما تشارك جمعية مراكز الأحياء بـ 43 نشاطًا متنوعة تشمل فعاليات ثقافية ورياضية وتشكيلية بالإضافة لزيارات للمرضى المنومين ومشاركة الأسر المنتجة ضمن الفعاليات المصاحبة.
الجدير بالذكر أن أمانة جدة جهزت احتفالًا لمنسوبيها ومنسوباتها في مبنى الأمانة يوم الاثنين المقبل، والذي يتضمّن فرقة فنون شعبية وشاشات تفاعلية ومعرضًا، إضافة إلى رفع العلم السعودي وتخصيص بوابة ترحيبية في مدخل الأمانة بهوية اليوم الوطني وتوزيع الأعلام على الموظفين والموظفات.