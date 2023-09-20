أمانة جدة تكمل استعدادها للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 93

كما ستضيء أمانة جدة في اليوم نفسه، كلًا من مبنى الأمانة الرئيسي، وبلديتي طيبة وأبحر الفرعيتين، وميادين "الكرة الأرضية والقناديل والنواة والتحلية والأمير عبدالمجيد" وشارع السلام والكورنيش الأوسط، باللون الأخضر طيلة ثلاثة أيام، إضافة إلى جدارية رسم تعبيرية عن الوطن في ميدان خادم الحرمين الشريفين "سارية العلم".