مصادر "سبق": إحالة إحدى مشهورات برامج التواصل الاجتماعي للنيابة العامة بعد نشرها معلومات مغلوطة

علمت "سبق" من مصادرها أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قامت يوم امس الخميس باستدعاء إحدى مشهورات وسائل التواصل الاجتماعي؛ لنشرها معلومات مغلوطة بعد ادعائها بإرغام مَن يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة سنتين بسقف مهر ألف ريال، ومَن لا يلتزم بتلك المدة يعاقَب بالسجن عشر سنوات، مع إيقاع عقوبة الجَلْد، إضافة لمعلومات مضللة أثارت الرأي العام، وأساءت لجهات حكومية، كما أساءت للمجتمع ومبادئه وقيمه بشكل عام.