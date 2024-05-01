"هيئة النقل" تعلن إيقاف نشاط أحد تطبيقات نقل الركاب

أعلنت الهيئة العامة للنقل إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب؛ لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات وعدم ربطه التقني مع الهيئة؛ بهدف حماية حقوق المستفيد وتقديم خدمات موثوقة له، وتؤكد الهيئة العامة للنقل على عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب والالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة في النشاط، و⁠إيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد، و⁠إظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب.