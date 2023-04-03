5077 بلاغًا إسعافيًا تلقتها "هلال جدة" خلال العشرة الأولى من رمضان

وقالت هيئة الهلال الأحمر إنها تستقبل طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "اسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويتيح أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.