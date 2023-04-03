5077 بلاغًا إسعافيًا تلقتها "هلال جدة" خلال العشرة الأولى من رمضان

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عن إحصائية البلاغات التي تلقتها خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان لعام ١٤٤٤ هـ والبالغ عددها ٥٠٧٧ بلاغًا تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل مهنية، فيما أوضحت الهيئة، أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية وبلاغات أخرى .
وكانت بلاغات الحالات المرضية هي الأعلى طلبًا للفرق الإسعافية بعدد ١٠٦٩ بلاغًا بينما بلغ عدد بلاغات الحوادث المرورية ١٠٦٤ بلاغًا تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.
وقالت هيئة الهلال الأحمر إنها تستقبل طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "اسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويتيح أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.