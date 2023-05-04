شاهد.. ممشى شارع 64 من صحراء قاحلة إلى منظر جمالي ومتنفس للأهالي

حولت أمانة العاصمة المقدسة، جزيرة شارع المهندس عمر قاضي 64 إلى منظر جمالي يريح أعين الناظرين إليه بعد أن كان شاهدًا على التشوه البصري لسنوات عديدة وهو الموضوع الذي تناولته "سبق" في تقريرها في شهر ربيع عام 1443هـ بعنوان "شاهد.. صحراء شاسعة قاحلة داخل أكبر مخططات مكة تفتقر إلى نظرة!".