شاهد.. ممشى شارع 64 من صحراء قاحلة إلى منظر جمالي ومتنفس للأهالي

حولت أمانة العاصمة المقدسة، جزيرة شارع المهندس عمر قاضي 64 إلى منظر جمالي يريح أعين الناظرين إليه بعد أن كان شاهدًا على التشوه البصري لسنوات عديدة وهو الموضوع الذي تناولته "سبق" في تقريرها في شهر ربيع عام 1443هـ بعنوان "شاهد.. صحراء شاسعة قاحلة داخل أكبر مخططات مكة تفتقر إلى نظرة!".
وبدأت أمانة العاصمة المقدسة بأعمال تطوير الجزيرة الوسطية من ردم الموقع بعد جعله مجرى لتصريف السيول ومن ثم تمهيد سطحه وتحويله من موقع ترابي إلى ممشى ازدان بالإضاءات والممرات في جنباته.
"سبق" تستعرض بالصور بداية المشروع حتى نهاية شهر رمضان، والذي لا يزال في لمساته الأخيرة، وقد أصبح متنفسًا لبعض محبي رياضة المشي.