هل ستتأثر السعودية بالنظام الجوي الماطر المؤثر حاليًا على الهند؟

وتشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية في "طقس العرب"، إلى وجود عامل سلبي سيحدّ من تطور المنخفض المداري وتحركه باتجاه المنطقة؛ بل ويعتبر هذا قاتلًا له، وهو تأثره بشكل مباشر بالرياح الشمالية الجافة القادمة من إيران، والتي ستحدّ من تطور النظام الجوي، وتؤدي إلى تراجع شدته تدريجيًّا وتلاشيه ما بين يومي الخميس والجمعة قرب السواحل الهندية.