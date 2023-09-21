هل ستتأثر السعودية بالنظام الجوي الماطر المؤثر حاليًا على الهند؟

يراقب فريق التنبؤات في "مركز طقس العرب الإقليمي"، آخر مستجدات وتوقعات المنخفض الجوي المتمركز حاليًا إلى شرق بحر العرب فوق الأراضي الهندية، والذي يتحرك تدريجيًّا نحو الغرب باتجاه بحر العرب، وسط توقعات بتطوره لمنخفض مداري بعد دخوله لبحر العرب.
وتشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية في "طقس العرب"، إلى وجود عامل سلبي سيحدّ من تطور المنخفض المداري وتحركه باتجاه المنطقة؛ بل ويعتبر هذا قاتلًا له، وهو تأثره بشكل مباشر بالرياح الشمالية الجافة القادمة من إيران، والتي ستحدّ من تطور النظام الجوي، وتؤدي إلى تراجع شدته تدريجيًّا وتلاشيه ما بين يومي الخميس والجمعة قرب السواحل الهندية.
ومن هنا وبحسب آخر الخرائط الجوية؛ فلا يُتوقع أن ينجح النظام الجوي في الاقتراب من المنطقة؛ وبالتالي فلن يكون هناك أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة للنظام الجوي على السعودية وعمان.