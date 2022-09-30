"التأمينات الاجتماعية" تختتم مشاركتها في المؤتمر العربي السادس للتقاعد

وجاءت مشاركة التأمينات الاجتماعية تعزيزًا للتواصل مع المختصين في مجالات أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث استعرضت المؤسسة خلال مشاركتها في المؤتمر عددًا من أوراق العمل حول الاستباقية وتحقيق التميز لنيل رضا العميل، وحماية الحقوق باستخدام التقنية، كما قدمت المؤسسة شرحًا عن أثر برنامج "ساند" لمواجهة آثار جائحة كورونا.