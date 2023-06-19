توزيع أكثر من 320 ألف مطبوعة وبطاقة إلكترونية إرشادية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، استقبال حجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، من خلال مكتب أعمال الوزارة بالمطار، وتقديم خدماتها التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية مختلفة في إطار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث وزعت 321326 بطاقة إلكترونية وكتيبًا إرشاديًّا منوعًا تضمنت كتاب دليل المعتمر، وكتاب حصن المسلم، وأعمال الحج، وذلك على مدار الساعة.