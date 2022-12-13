المنقية "الهزع" تتصدر شوط بداوة الوضح في مهرجان الإبل

وحصلت منقية "الذهبات" لمالكها المواطن ضيدان بن إبراهيم الدوسري على المركز السادس، وحقق المواطن مبارك محسن خلف الدوسري بالمنقية "غارات" المركز السابع، وحصل المواطن محمد ثلاب سعيد السبيعي بالمنقية "الخليجيات" على المركز الثامن، وجاءت في المركز التاسع المنقية "التمانيات" لمالكها المواطن مفرح سعيد مطلق بن شويه، ونال المركز العاشر المواطن بطيحان ملفي بطيحان السبيعي بالمنقية "ملجمات".