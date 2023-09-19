مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يجري جراحة ناجحة للاعب نادي "عبري" العماني

وقال الكابتن سعود إنه تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت بين ناديي "عبري وبهلاء" استعداداً لمباريات الدوري عمان ، موضحا انه تواصل مع عيادة الدكتور سالم الزهراني عقب اصابته مباشرة ، وفور وصوله للمستشفى تم إخضاعه للفحص السريري والإطلاع على أشعة الرنين المغناطيسي MRI، وقد أظهرت النتائج وجود قطع في الرباط المتصالب الأمامي والرباط الخارجي الجانبي بالركبة اليمنى، والحاجة للتدخل الجراحي ، وبناء عليه قرر الدكتور سالم الزهراني إجراء جراحة متقدمة لإصلاح الأربطة والغضاريف.