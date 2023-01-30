ضمن 4 مسارات.. أكاديمية الصندوق الصناعي تطلق برامجها التدريبية لـ2023م

ومنذ أن تأسست الأكاديمية في عام 2019م، قدمت أكثر من 111 برنامجًا تدريبيًا وندوة استفاد منها قرابة 12.000 متدرب ومتدربة من أكثر من 350 جهة حكومية وأهلية؛ وذلك لتعزيز الجانب المعرفي والأكاديمي في القطاع الصناعي.