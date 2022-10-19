"قرود البابون" تهاجم وافداً داخل شاحنته بأعلى عقبة شعار شمال منطقة عسير

وكانت "سبق" نشرت تقريراً في 19 من مايو 2022 بعنوان "القرود" تغزو عقبة شعار ".. امتهان للنعم وتشويه للمشهد البصري واعتداءات على المارة" حذرت فيه على لسان عدد من المواطنين من مخاطرها الجسيمة على الإنسان والبيئة والأمن والاقتصاد وطالبوا في حينها الجهات المختصة بسرعة التحرك وتنفيذ الدراسات والتوصيات الصادرة بما يضمن القضاء على هذه القرود التي تتزايد يوماً بعد يوم للحد من الآثار الناجمة عنها.