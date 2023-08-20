مساهمات نوعية للقطاع الرقمي في الوصول للانبعاث الصفري بالمملكة

ولا تصنف الانبعاثات الصادرة عن العمليات التشغيلية والإنتاجية، وبخاصة الكربون، بمقياس واحد، بل إنها توضع ضمن نطاقات مختلفة. وعلى سبيل المثال، فإن مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، تضع الانبعاثات ضمن 3 نطاقات عند الحديث عنها. وبالنسبة لانبعاثات النطاق 1، فإنها تلك الصادرة عن العمليات التشغيلية المباشرة مثل النقل والتصنيع. أما النطاق 2، فيمثل الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن شراء الطاقة، التي لا تولدها المنشأة مباشرة، لكنها تستهلكها كالكهرباء. أما النطاق 3، فهو الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن كامل سلسلة القيمة خارج النطاق 2، مثل الانبعاثات الصادرة عن تصنيع الأجهزة والأدوات القادمة من الموردين.