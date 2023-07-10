تركيب 41 لوحة ترميز في عدد من مباني التراث العمراني بالحدود الشمالية

ويعمل المشروع على تحديث نظام المعلومات الجغرافي لمواقع التراث العمراني بانتظام؛ وذلك للإسهام بحماية المواقع والمراقبة والإدارة والتخطيط، وتوحيد قواعد البيانات ومعالجتها وحفظها، وإتاحة إمكانية التصفح والاستعلام السريع، واستخراج التقارير وطباعتها على الخرائط، مما يسهل عملية ترميز المواقع التي ستنفّذها الهيئة عبر لوحات عالية الجودة تشمل شهادة التسجيل والتصنيف، وإضافة رمز الاستجابة السريع (QR Coad) أسفل كل لوحة يربطها بالسجل الوطني للتراث العمراني.