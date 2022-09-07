بلدية بريمان بجدة تستعيد أراضي حكومية على مساحة 33 ألف م2

وأكد "الذروي" أن البلدية تعمل من خلال فرقها الميدانية بالتعاون مع إدارات الأمانة على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية؛ للحدّ من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، ضمن جهود أمانة محافظة جدة وبلدياتها الفرعية المستمرة في معالجة الظواهر السلبية والحد من نشأة العشوائيات بكل أشكالها في جميع الأحياء.