بلدية بريمان بجدة تستعيد أراضي حكومية على مساحة 33 ألف م2

استعادت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة أراضي حكومية على مساحة إجمالية بلغت أكثر من (33.589) ألف م2، حيث أزالت الفرق الميدانية الإحداثات والتي شكلت تعديات لأحواش ومحالّ تحت الإنشاء.
وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي، أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد إحداثات بلا مستمسكات شرعية أو تراخيص بحي بريمان، وباشرت آليات البلدية في أعمال إزالة 5 من الأسوار على مساحة 26.189م2، كما أزالت الفرق الرقابية 4 من الأسوار تمارس نشاطها عشوائيًا للسكراب وإعادة التدوير على مساحة 7400م2.
وأكد "الذروي" أن البلدية تعمل من خلال فرقها الميدانية بالتعاون مع إدارات الأمانة على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية؛ للحدّ من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، ضمن جهود أمانة محافظة جدة وبلدياتها الفرعية المستمرة في معالجة الظواهر السلبية والحد من نشأة العشوائيات بكل أشكالها في جميع الأحياء.