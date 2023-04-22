عقب إجلاء البعثة السعودية.. الجيش السوداني يعلن بدء عملية إجلاء البعثات الدبلوماسية

و"يُنتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات القادمة؛ حيث ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوًّا بطائرات نقل عسكري تابعة لقواتها المسلحة، من الخرطوم، ويُتوقع الشروع في ذلك فورًّا".