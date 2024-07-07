تجسيداً لرؤيتها التطويرية.. "هيئة العقار" تُطلق هويتها البصرية الجديدة

يُذكر أنًّ الهيئة العامة للعقار تعمل على تنظيم وتطوير القطاع العقاري في المملكة، عبر سن الأنظمة والتشريعات التي تمكّن الفاعلين في القطاع من ممارسة أعمالهم وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة، وتسهم في تأهيل المختصين في مجالات متعدّدة تشمل تطوير العقارات والتمويل العقاري، إضافة إلى إدارة الممتلكات والاستثمار العقاري، كما تسهم في تحقيق رؤية المملكة في القطاع العقاري عبر تحقيق تنمية عقارية مستدامة وشاملة.