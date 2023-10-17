"السياحة" تتوسع في إتاحة تأشيرات الزيارة إلكترونيًّا ليصبح إجمالي الدول 63 دولة

أعلنت وزارة السياحة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيًّا" لمواطني عدد جديد من الدول التي تضم: (تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس)، إما عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونيًّا أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة، وبذلك يصل عدد الدول إلى 63 دولة.