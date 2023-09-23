"رئيس جامعة طيبة" المكلف: اليومُ الوطني فرصةٌ للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بتراثنا

رفع رئيسُ جامعة طيبة المكلف الدكتور سلطان العمري، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ووليّ عهده صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وإلى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، وإلى كافة أفراد الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، داعيًا الله أن يديم على هذه البلاد عزَّها وأمنها واستقرارها.
وقال الدكتور العمري: في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، أجدها فرصةً للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بتراثنا الوطني وتطوراتنا الحديثة، والاحتفال بوحدتنا الوطنية وقيمنا وثقافتنا السعودية الغنية، ولنستذكر الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لتطوير الجامعات والتعليم العالي وتهيئة بيئة تعليمية متقدّمة وملهمة تحقّق رؤية المملكة 2030، كما أنها أولت اهتمامًا خاصًّا بتطوير البنية التحتية للجامعات وتعزيز التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتميزة تشجّع على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير برامج البحث العلمي ودعم العلماء والباحثين وتمكين الشباب السعودي من الحصول على تعليم متميّز يواكب التحديات العالمية ويساهم في تطوير المعرفة وحلّ المشكلات المجتمعية.
وتابع: في الختام، أسأل اللهَ العليّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية أعوامًا عديدة وبلادنا تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء في ظلّ قيادتها الحكيمة، وأن يوفّقنا جميعًا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وأبناء هذا الوطن الغالي.