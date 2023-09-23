"رئيس جامعة طيبة" المكلف: اليومُ الوطني فرصةٌ للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بتراثنا

وقال الدكتور العمري: في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، أجدها فرصةً للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بتراثنا الوطني وتطوراتنا الحديثة، والاحتفال بوحدتنا الوطنية وقيمنا وثقافتنا السعودية الغنية، ولنستذكر الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لتطوير الجامعات والتعليم العالي وتهيئة بيئة تعليمية متقدّمة وملهمة تحقّق رؤية المملكة 2030، كما أنها أولت اهتمامًا خاصًّا بتطوير البنية التحتية للجامعات وتعزيز التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتميزة تشجّع على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير برامج البحث العلمي ودعم العلماء والباحثين وتمكين الشباب السعودي من الحصول على تعليم متميّز يواكب التحديات العالمية ويساهم في تطوير المعرفة وحلّ المشكلات المجتمعية.