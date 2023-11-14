"البديوي" يطالب الأممَ المتحدة بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام القرارات الأممية

وتطرّق إلى الموقف الثابت لدول مجلس التعاون من الأزمة في قطاع غزة، الذي يتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وإحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.