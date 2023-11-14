"البديوي" يطالب الأممَ المتحدة بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام القرارات الأممية

أكّد الأمينُ العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ضرورةَ قيام الأمم المتحدة بمهامها في إنهاء الأزمة بغزة، وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على احترام القرارات الأممية، وبالأخص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، والوقف الفوري لإطلاق النار، قبل حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقائه في مقرّ الأمانة بالرياض، اليوم، ممثلَ الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
وأشار البديوي إلى أهمية تفعيل جهود الأمم المتحدة بحشد المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية؛ يؤكّد عدم احترامها وانصياعها للقرارات الأممية والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية.
وتطرّق إلى الموقف الثابت لدول مجلس التعاون من الأزمة في قطاع غزة، الذي يتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وإحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.