"موهبة" تعلن انطلاق التسجيل في أولمبياد الإبداع العلمي "إبداع 2024"

ويمر "أولمبياد إبداع" بـ6 مراحل تنظيمية، تتضمن تسجيل معلومات الطالب، والمحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع إلكترونيًّا، ومن ثم رفعه على موقع "موهبة"، ثم المرحلة الثالثة التي تشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبَل نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج "إبداع" على الموقع الإلكتروني، بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة التي تضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام في 3 مدن، وإعلان المتأهلين للتصفية النهائية، إلى جانب تحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم.