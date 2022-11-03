"الخريف" يلتقي عددًا من الطلاب السعوديين المبتعثين في أستراليا

وأكد الخريف خلال كلمته للطلاب أن المملكة تعول الكثير على أبناء الوطن، وتراهن عليهم في صنع المستقبل، حيث تستهدف المملكة من خلال برامج الابتعاث أن يمتلك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة عالميًا في كل المجالات.