ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي 20 متنًا من الإبل بمواقع محظورة بالرياض

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.