ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي 20 متنًا من الإبل بمواقع محظورة بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (20) متنًا من الإبل، في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بمنطقة الرياض.
وأكدت أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.