المجلس الاستشاري الموحد يناقش استعدادات شؤون الحرمين لشهر رمضان المبارك

وحضر الاجتماع فضيلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، وفضيلة مساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وفضيلة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومساعد الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية في المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، ومشاركة عددًا من القيادات النسائية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.