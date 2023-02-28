المجلس الاستشاري الموحد يناقش استعدادات شؤون الحرمين لشهر رمضان المبارك

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الاستشاري الموحد للرئاسة ووكالة شؤون المسجد النبوي، على أهمية الاستعداد المبكر لوضع خطة شهر رمضان المبارك؛ لمناقشتها خلال جلسة المجلس القادمة لتحقيق أعلى معايير الجودة المستدامة والمطورة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وحضر الاجتماع فضيلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، وفضيلة مساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وفضيلة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومساعد الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية في المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، ومشاركة عددًا من القيادات النسائية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأكد "السديس" خلال الاجتماع أن الرئاسة تسعى إلى تحقيق توجهات ولاة الأمر -حفظهم الله- كما تعمل على إبراز الخطط التشغيلية من خلال مختلف الوسائل الإعلامية، وذلك عبر تسليط الضوء على ما تقدمه الرئاسة من مبادرات نوعية تساهم في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وتعزز من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
واختتم بدعاء الله -عز وجل- أن يجزي كل القائمين على هذه الخدمات والجهود خير الجزاء، وأن يديم علينا النعم والإنجاز، وأن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على دعمهم وعنايتهم المستمرة بالحرمين الشريفين.