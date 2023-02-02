محليات

تسهيلًا على المصدّرين.. "الصناعة" تصدر 36 ألف شهادة منشأ في 30 يومًا

تستهدف قطاعات عدة وتضم المؤسسات والأفراد.. والتقديم عليها متاح إلكترونيًّا