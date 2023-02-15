"الإبراهيم" يناقش مع وزير شؤون أوروبا الفرنسي تعزيز التعاون

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم مع وزير شؤون أوروبا والتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين بالخارج، أوليفييه بيشت؛ أبرز التطورات الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.