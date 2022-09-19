وزير الخارجية يرأس وفد المملكة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

يغادر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء اليوم، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يرأس سموه وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، بعضوية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.