فرصة للشركات السعودية الناشئة.. "SVC" تستثمر 28 مليوناً بـ"Endeavor Catalyst"

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء "SVC" عن استثمار 28 مليون ريال (7.5 ملايين دولار) في صندوق "Endeavor Catalyst IV"، والمدار من قبل شركة "Endeavor Catalyst" الذراع الاستثماري لمنظمة "Endeavor Global"؛ حيث يركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة في المراحل الأولية والمتقدمة.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "SVC" الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والشريك الإداري بشركة "Endeavor Catalyst" الاستثمارية آلن تايلور، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن محمد بن منصور.
وأوضح "كوشك" أن الاستثمار في صندوق "Endeavor Catalyst IV" يأتي نتيجة دعم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتمثل في زيادة مخصص الاستثمار، ليصبح إجمالي حجم الاستثمار للشركة 1.5 مليار دولار (6 مليارات ريال)، مبينًا أن هذا الاستثمار يأتي ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة، وهو امتداد لسلسلة استثماراتها وإستراتيجيتها لتنمية واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة.
من جانبه، قال "تايلور": "نحن سعداء لتوسيع تعاوننا مع SVC، وللبناء على الإنجازات التي حققناها من خلال صندوق Endeavor Catalyst III، ونحن متحمسون للإسهام في نمو المملكة، ومن دواعي سرورنا العودة إلى الرياض التي تنبض بروح ريادة الأعمال".
وقال المدير التنفيذي لشركة "Endeavor" السعودية لطيفة الوعلان: "الصندوق سيستثمر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وسيعزز هذا الاستثمار تطوير واستدامة البرامج التنموية لشبكة Endeavor السعودية؛ حيث تقوم إنديفر بدور ريادي في دعم رواد الأعمال المؤثرين خلال مراحل النمو المتسارع، وربطهم بالخبرات النوعية على مستوى عالمي من خلال برامجها".
شهد توقيع الاتفاقية من SVC الرئيس التنفيذي للاستثمار نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للقانونية هيفاء بهيان، كما شهد التوقيع من "Endeavor" السعودية رئيس مجلس الإدارة مصعب المهيدب، والمدير التنفيذي، لطيفة الوعلان.
يُذكر أن SVC هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني؛ تهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق، وذلك عن طريق استثمار 1.6 مليون دولار أمريكي، ويبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 38 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 674 شركة من خلال 1,257 صفقة.