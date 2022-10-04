النيابة العامة تحذر من تقليد العلامات التجارية

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر":"لا تعد ولا تسجل علامة تجارية البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور".