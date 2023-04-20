الرئيس التنفيذي للحياة والأكل يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة عيد الفطر المُبارك

رفع الرئيس التنفيذي للحياة والأكل محمد الجربوع باسمه ونيابةً عن منسوبي الشركة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.