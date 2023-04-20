الرئيس التنفيذي للحياة والأكل يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة عيد الفطر المُبارك

رفع الرئيس التنفيذي للحياة والأكل محمد الجربوع باسمه ونيابةً عن منسوبي الشركة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأوضح الجربوع "يعيش قطاع الأغذية اليوم في نموٍّ اقتصادي ويحظى بسلاسل إمدادٍ متينة وقوية بفضل الجهود التي تقدمها الجهات الحكومية في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 الطموحة"
وأردف الجربوع "يسرني بهذه المناسبة أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولكافة الشعب السعودي والأمة الإسلامية التهنئة بمناسبة عيد الفطر المُبارك؛ سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا أعواماً مديدةً ونحنُ ننعم بالأمن والأمان في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين".