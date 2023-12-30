"العقار": فرز "96700" وحدة عقارية في مناطق ومدن مختلفة على مدار عام 2023

وأشارت الهيئة إلى أنّ عددًا من الخدمات والتحسينات قد تمّت إضافتها في منصة "فرز الوحدات العقارية"؛ مثل خدمة تقديم طلب فرز إلكتروني، والتي تمكّن مالك العقار من التعاقد عبر المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية مع المكاتب الهندسية، والحصول على أفضل عروض الأسعار لرفع العقار مساحيًّا وتقديم طلب الفرز؛ لتتميّز بسرعة وسهولة اختيار مالك العقار للمكتب الهندسي، كما تنظم الحالة التعاقدية بينهم، وتزيد من التنافس بين المكاتب الهندسية في جودة وسرعة إنجاز طلبات الفرز، إضافة إلى إمكانية تحديد المدّة الزمنية والأسعار للطلبات المقدمة وفق ضوابط محددة، والعمل على تقليص مدّة إجراءات إدخال بيانات طلبات الفرز من قبل المكاتب الهندسية بنسبة "70%" بشكل آلي بدلًا من إدخالها بشكل يدوي، كما أنّ الربط التقني مع منصة بلدي للتحقّق من الرخص الإنشائية لطلبات الفرز؛ أسهم في تسهيل إجراءات الطلبات وضبط جودة البيانات المرفوعة في منصة فرز الوحدات العقارية وتقليص مدتها، وخدمة إعادة الفرز التي تتيح لملاك الوحدات العقارية السكنية والتجارية أو متعددة الاستخدام؛ إعادة فرز الوحدة، أو العقار المشترك، أو المجمع العقاري، أو أي جزء منها، بالتجزئة والدمج والإضافة، وغيرها من الخدمات.