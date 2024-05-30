"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة خليص ورابغ وبحرة والجموم والكامل وجدة والعاصمة المقدسة، وأتربة مثارة على الشعيبة والليث والقنفذة، وأمطارًا خفيفة على أضم وميسان، وأمطارًا غزيرة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.