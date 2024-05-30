"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة والشرقية وجازان وتبوك.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة خليص ورابغ وبحرة والجموم والكامل وجدة والعاصمة المقدسة، وأتربة مثارة على الشعيبة والليث والقنفذة، وأمطارًا خفيفة على أضم وميسان، وأمطارًا غزيرة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية، وتشمل النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وأمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما والبدع وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العيص والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.