جامعة الحدود الشمالية تُعلن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ

وأوضحت الجامعة أن معايير احتساب النسبة الموزونة للطلاب والطالبات "علمي" 50% لشهادة الثانوية العامة، و25% لدرجة اختبار التحصيلي، و25% اختبارات القدرات، وطالبات "الأدبي" 60% للثانوية العامة، و20% للتحصيلي، 20% للقدرات، والطلاب "الأدبي" 60% للثانوية العامة، و40% للقدرات، لافتة النظر إلى أن أقل نسبة موزونة مقبولة لعام 1444هـ لبرنامج البكالوريوس للعلمي والأدبي للجنسين هي 80%، ولبرنامج الدبلوم العلمي والأدبي للجنسين 75%.