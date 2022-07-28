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جامعة الحدود الشمالية تُعلن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ

جامعة الحدود الشمالية تُعلن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ
واس
واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك خلال المدة من يوم الأحد 2 محرم لعام 1444هـ ولغاية يوم الخميس 6 محرم لعام 1444هـ.

وأوضحت الجامعة أن معايير احتساب النسبة الموزونة للطلاب والطالبات "علمي" 50% لشهادة الثانوية العامة، و25% لدرجة اختبار التحصيلي، و25% اختبارات القدرات، وطالبات "الأدبي" 60% للثانوية العامة، و20% للتحصيلي، 20% للقدرات، والطلاب "الأدبي" 60% للثانوية العامة، و40% للقدرات، لافتة النظر إلى أن أقل نسبة موزونة مقبولة لعام 1444هـ لبرنامج البكالوريوس للعلمي والأدبي للجنسين هي 80%، ولبرنامج الدبلوم العلمي والأدبي للجنسين 75%.

وأشارت إلى أن نتائج الترشيح ستكون في 10 محرم، وتأكيد القبول إلكترونيًّا خلال المدة "من 10 محرم لغاية 12 محرم".

جامعة الحدود الشمالية

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