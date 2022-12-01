القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة الرئيس الأسبق جيانغ زيمين.
وقال الملك: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الصين الشعبية السيد جيانغ زيمين، ونعرب لكم ولأسر الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة الرئيس الأسبق جيانغ زيمين.
وقال سمو العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الصين الشعبية السيد جيانغ زيمين، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".