القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة الرئيس الأسبق

وقال الملك: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الصين الشعبية السيد جيانغ زيمين، ونعرب لكم ولأسر الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".