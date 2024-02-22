رئيسة جامعة الأميرة نورة: يوم التأسيس يحمل جذوراً راسخة وصموداً ممتداً قبل 3 قرون

وقالت: "ذكرى يوم التأسيس تحمل معانٍ ودلالاتٍ عميقة، تعكس جذوراً راسخة، وإرثاً حضارياً، وصموداً ممتداً قبل ثلاثة قرون، لكيانٍ تأسس على يدِ الإمام محمد بن سعود، وتعاقب على بنائه ونمائه أئمةً وملوكاً كرام، أرسوا دعائم الأمن، والاستقرار، والازدهار".