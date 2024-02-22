رئيسة جامعة الأميرة نورة: يوم التأسيس يحمل جذوراً راسخة وصموداً ممتداً قبل 3 قرون

رفعت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، باسمها ونيابة عن منسوبي الجامعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقالت: "ذكرى يوم التأسيس تحمل معانٍ ودلالاتٍ عميقة، تعكس جذوراً راسخة، وإرثاً حضارياً، وصموداً ممتداً قبل ثلاثة قرون، لكيانٍ تأسس على يدِ الإمام محمد بن سعود، وتعاقب على بنائه ونمائه أئمةً وملوكاً كرام، أرسوا دعائم الأمن، والاستقرار، والازدهار".
وأضافت: "يوم التأسيس قاعدة متينة لسجل راصد قبل ثلاثة قرون مضت من التضحيات، تأخذنا بخطوات راسخات إلى عهدنا المبارك في ظل قيادتنا ونحو تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، التي نشهد بواكير منجزاتها العظيمة في كافة المجالات والميادين".
وأكدت أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة، التي تتجسد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بالوحدة الوطنية، والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم منذ التأسيس وحتى عهدنا الميمون، واستذكار إنجازات وتضحيات الأئمة والملوك في خدمة الوطن، وتحقيق استقرار ورفاه المواطن.
وفي ختام تصريحها سألت المولى عزَّ وجلَّ أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، ونمائها وازدهارها، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة، وهي تنعم بالرخاء والعيش الكريم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.