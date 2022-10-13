اكشتوا واحتاطوا بملابس شتوية.. "أجواء إجازة نهاية الأسبوع" كما يتوقعها "الحصيني"

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية الأسبوع حارّة وسط النهار ومن معتدلة إلى مائلة للبرودة فجرًا.
وقال عبر حسابه في تويتر: اكشتوا، ولمن يبقى بعد منتصف الليل في "الأماكن المفتوحة" احتاطوا في البر والاستراحات بملابس شتوية خفيفة.
وأضاف: على الرياض والقصيم والشرقية ونجران والشمالية وتبوك والجوف وحائل والمرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية وباقي المناطق، ملابس صيفية.. وحصنوا أنفسكم وأهليكم بالأوراد الشرعية؛ بسبب أن الأفاعي والعقارب ما زالت تسعى، وستختفي في شدة البرد بعد دخول الشتاء.. ورياح نواحي حائل لا تمنع الخروج ليًلا.
وتابع: البر والاستراحات وحتى داخل المدن في معظم المملكة والخليج يوسع الصدر هذه الأيام ليلًا، واحرصوا على النظافة بعد الرحيل من المكان.
وأردف: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من السفوح الغربية من المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة واليمن.