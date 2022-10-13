اكشتوا واحتاطوا بملابس شتوية.. "أجواء إجازة نهاية الأسبوع" كما يتوقعها "الحصيني"

وأضاف: على الرياض والقصيم والشرقية ونجران والشمالية وتبوك والجوف وحائل والمرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية وباقي المناطق، ملابس صيفية.. وحصنوا أنفسكم وأهليكم بالأوراد الشرعية؛ بسبب أن الأفاعي والعقارب ما زالت تسعى، وستختفي في شدة البرد بعد دخول الشتاء.. ورياح نواحي حائل لا تمنع الخروج ليًلا.