حائل... ورشة عمل عن تقييم تأثير التراث العالمي في المملكة

وتضمنت الورشة محاور متعددة هدفت في مجموعها تزويد المشاركين بالمعرفة حول متطلبات الإدارة والمتابعة، وآليات الإبلاغ عن مواقع التراث العالمي، ودور تقييمات التأثير في تخطيط إدارة التراث، هذا إلى جانب تزويدهم بالمعارف والمهارات الحالية لاستخدام تقييم التأثير كأداة لكشف الآثار الناجمة عن مختلف العوامل المؤثّرة على التراث بشكلٍ عام، ومواقع التراث العالمي بشكلٍ خاص، وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإدارة التراث وصوْنه بين العاملين في هذا المجال، إضافةً إلى تسليط الضوء على المساهمة المحتملة لتقييم التأثير في صنع القرارات ذات الصلة بالتنمية المستدامة للتراث العالمي.