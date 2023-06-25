عدد الزوار تجاوز 350 ألفاً.. أمير تبوك يرعى الحفل الختامي لمهرجان "جادة الإبل"

سعد ناصر السبيعي، ظافر عيد العريدي، عبدالله سعد الدهيمان، فيصل عبدالله الشراري، مبارك فهيد العجمي، تركي سعود الحثلين، عبدالله عتيق العطوي، عطالله سالم العطوي، سالم راشد المري، محمد خالد السهلي، فارس فواز الحربي، دحيم مغيب السبيعي، عبدالله صالح الرحيمي، سلطان محمد المغيري، إبراهيم عطالله الحويطي، سعد بن محمد الدوسري، مهند محارب العتيبي، عبدالعزيز فهاد السعدي، فالح طاحوس المسعري، نايف سعود الحثلين، حمد هادي المري، غريب محمد الحبردي، نادر صالح القفاري، إبراهيم صالح أبوشامه، محمد سالم القحطاني، الهيلم جهيمان السبيعي، فهد محمد الدوسري، سعد محمد السبيعي، فوزان حمد الماضي، فهد سعد الدوسري، عبيد معضد بن عميره، شبيب محمد العجمي، جابر جزاع الحيسوني، جاسر صاهود المطيري.