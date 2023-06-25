عدد الزوار تجاوز 350 ألفاً.. أمير تبوك يرعى الحفل الختامي لمهرجان "جادة الإبل"

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مساء اليوم الحفل الختامي لمهرجان "جادة الإبل".
وكان في استقبال الأمير فهد بن سلطان لدى وصوله مقر الحفل الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس لجان التحكيم بمهرجان جادة الإبل بتبوك والرئيس التنفيذي لنادي الإبل المهندس رائد بن عبدالعزيز أبو زنادة ومدير عام المهرجان العقيد سعود بن حثلين والمديرون التنفيذيون في مهرجان جادة الإبل.
ثم عزف السلام الملكي بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين ألقاها نيابة عنه الرئيس التنفيذي للنادي المهندس رائد بن عبدالعزيز أبو زنادة وجه من خلالها الشكر لأمير منطقة تبوك على ما حظي به المهرجان من دعم كامل وتسخير لكافة إمكانيات المنطقة لنجاح فعاليات هذا المهرجان.
وقدم إحصائية لما تم بالمهرجان الذي شارك به أكثر من 360 مالك إبل وبدخول قرابة الـ 3000 متن اكتملت فيها جميع الألوان الست، بالإضافة إلى الأشواط الخاصة بالحراير وعلى نطاق البيع والشراء فقد تخطى إجمالي المبيعات حاجز الـ 29 مليون ريال، فيما تخطى عدد زوار مهرجان جاده الإبل في تبوك ولجميع الفعاليات حاجز الـ350 الف زائر وزائرة.
وألقى الشاعر سليمان العطوي قصيدة شعرية ثم شاهد الأمير فهد بن سلطان والجميع عرضاً مرئياً، عن "جادة الإبل" عقب ذلك استعرضت الإبل المتوجة بمسيرة أمام المنصة الرئيسية.
وفي ختام الحفل، توج الأمير فهد بن سلطان الفائزين في منافسات المزاين والبالغ عددهم 36 فائزاً، وكرم الرعاة للمهرجان، ثم تسلم أمير تبوك هدية مقدمة من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.
وأشاد أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي عقب الحفل بالنجاح المميز الذي تحقق للمهرجان منوهاً بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المشرف العام على نادي الإبل - حفظهما الله - بالمحافظة على موروث المملكة من خلال إنشاء نادي للإبل.
وأعرب عن شكره باسمه وباسم أهالي منطقة تبوك لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين ولجميع العاملين بالنادي على جهودهم ودورهم في أحدث فارق كبير ونقلة نوعية في قطاع الإبل، منوهاً سموه بتفاعل أهالي المنطقة بجميع فئاتهم مع فعاليات المهرجان، مؤكداً سموه الاهتمام الكبير من العناصر الشبابية بهذا القطاع ومعولاً على دورهم في قيادة هذا القطاع مستقبلاً.
سعد ناصر السبيعي، ظافر عيد العريدي، عبدالله سعد الدهيمان، فيصل عبدالله الشراري، مبارك فهيد العجمي، تركي سعود الحثلين، عبدالله عتيق العطوي، عطالله سالم العطوي، سالم راشد المري، محمد خالد السهلي، فارس فواز الحربي، دحيم مغيب السبيعي، عبدالله صالح الرحيمي، سلطان محمد المغيري، إبراهيم عطالله الحويطي، سعد بن محمد الدوسري، مهند محارب العتيبي، عبدالعزيز فهاد السعدي، فالح طاحوس المسعري، نايف سعود الحثلين، حمد هادي المري، غريب محمد الحبردي، نادر صالح القفاري، إبراهيم صالح أبوشامه، محمد سالم القحطاني، الهيلم جهيمان السبيعي، فهد محمد الدوسري، سعد محمد السبيعي، فوزان حمد الماضي، فهد سعد الدوسري، عبيد معضد بن عميره، شبيب محمد العجمي، جابر جزاع الحيسوني، جاسر صاهود المطيري.