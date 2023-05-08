"الثقافة والتعليم" تطلقان "تعليم المانجا" لطلاب التعليم العام

وتُعرف "المانجا" على أنها واحدةً من أشكال الفن الياباني الذي يعتمد على الرسومات الكاريكاتورية، والكتب والروايات المصورة، وتختلف عن قصص الرسوم أو ما يُعرف بالكوميك (American comic books) في عدة جوانب، إذ إنها تُقرأ من الخلف للأمام ومن اليمين إلى اليسار، على عكس القصص المصورة التي تقرأ من الأمام إلى الخلف.