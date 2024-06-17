"سدايا" تطوّر مركز عمليات "مكة الذكية" بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن

‏‎ ويبرز من جهود المركز منصة (بصير)، إحدى المبادرات ‏‎التقنية التي أطلقتها "سدايا" بالشراكة مع وزارة الداخلية - ممثلة في الأمن العام -، لتقديم حلول قائمة على خوارزميات وطنية في الذكاء الاصطناعي، لدعم جهود الجهات الحكومية في الحج وإدارة الحشود والمعتمرين، وكذلك منصة (سواهر) التي تتيح خدمات التحليل المتقدم الداعمة لمختلف حالات الاستخدام كتنظيم حركة المركبات، وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى لوحة بيانات التحليلات المتقدمة التي تتيح بيانات لحظية حول الوضع العام في كل موقع وفقًا لمؤشرات محددة، كمعدل وقت انتظار المركبات في مسارات المنافذ وقيــاس مؤشــرات التفــويج وســلوك الحجــاج فــي منشأة الجمرات والمســارات المؤديـة لهـا، ودعـم الجهات فـي تنفيـذ خطـط التفـويج وإحصـاء أعـداد الحجاج.