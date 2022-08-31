بلجيكي يبيع 70% من صقوره في 5 أيام بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

وأكّد أن حركة البيع ممتازة، وهناك إقبالٌ كبيرٌ على شراء الصقور؛ حيث أحضر معه 20 صقرًا، تمكن من بيع حتى خامس أيام المزاد 14 صقرًا؛ أي ما نسبته 70% من مجموع صقوره، وهذه أكبر كمية تمكّنت من بيعها في مثل هذه المدة الزمنية البسيطة، مشيرًا إلى أن التنافس قوي لوجود العديد من المزارع العالمية.